История знает немало войн, которые заканчивались подписями под соглашениями, но далеко не всегда — справедливостью. Азербайджан стал редким исключением. Страной, которая не только восстановила свою территориальную целостность и полный суверенитет, но и добилась главного — привлечения к правосудию тех, кто совершал преступления против человечности и военные преступления против нашего народа.

В то, что Азербайджан сможет военным путём очистить свои земли от оккупантов, многие просто не верили. Практически до начала 44-дневной Отечественной войны ведущие мировые политики и эксперты выступали с заявлениями, что конфликт «не имеет военного решения». В переводе это означало, что Азербайджан просто не сможет освободить свои земли военным путём. И как бы основания для таких прогнозов были, начиная от тяжёлых для нашей страны итогов боевых действий первой половины девяностых и заканчивая тем, что на оккупированных азербайджанских территориях находилось такое количество оружия, которое превышало квоты ДОВСЕ для Армении. Но Азербайджан выполнил свою «невыполнимую миссию». Карабах освобождён. Государственный суверенитет восстановлен. С оккупацией покончено. Преступники отвечают перед судом.

Это не случайность и не стечение обстоятельств. Это результат твёрдой политической воли и последовательности, которую на протяжении многих лет демонстрировал президент Алиев. Он сдержал слово, данное народу. Как и всегда.

Ещё задолго до войны глава государства открыто говорил: виновные в Ходжалинском геноциде и других тяжких преступлениях будут найдены, предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание. Кровь невинных жертв не останется без ответа. Тогда эти слова пытались представить как политическую риторику. Сегодня они стали фактом.

Суверенитет — не на бумаге, а в действии

В современной истории немного примеров, когда страна, не получая внешней военной помощи, под мощнейшим международным давлением, своими силами восстанавливала территориальную целостность, а затем — добивалась суда над военными преступниками. Азербайджан прошёл этот путь до конца.

Причём путь был непростым. Судебный процесс сопровождался серьёзным и во многом откровенно необоснованным политическим давлением извне. Однако это не повлияло на принципиальную позицию Баку. Ни на шаг. Потому что разговор шёл не о политике — о справедливости.

Подчеркнём ещё раз: Азербайджан не делится своим суверенитетом и не отступает в принципиальных вопросах от своих национальных интересов ради аплодисментов мирового сообщества, определённой его части. А суд над военными преступниками — это именно принципиальный вопрос. Слишком долго, на протяжении четверти века, эта самая либеральная тусовка предпочитала не замечать ни Ходжалинский геноцид, ни трагедию в Баллыгая, ни даже сам факт этнических чисток на оккупированных землях Азербайджана. Но теперь, когда всё это подтверждается в судебном порядке, не замечать уже не получится.

Почему это важно не только для Азербайджана

Многие войны в мире формально заканчиваются, но их последствия тянутся десятилетиями. Преступники, причастные к убийствам мирных жителей, уходят от ответственности, а это означает одно — конфликт не закрыт, он просто заморожен. Это неполное, несправедливое решение.

История знает исключения. Израиль спустя годы находил и наказывал нацистских преступников, причастных к уничтожению миллионов людей. В бывшей Югославии часть военных преступников предстала перед судом — правда, лишь благодаря коллективным усилиям международного сообщества. Более того, Международный трибунал по бывшей Югославии — МТБЮ — проходил слишком уж бесцветно, без политических оценок и у многих вызвал чувство разочарования, а не торжества справедливости. Сравнивать МТБЮ с Нюрнбергским трибуналом просто не получается.

Азербайджан же добился правосудия сам. И в этом — принципиальная разница. В Баку не стали ждать, пока «раскачаются» разного рода международные инстанции. И понимали, что тактика отдельных исков тоже себя не оправдает. Она не даст целостной картины. И поэтому было принято решение провести свой «Нюрнбергский процесс». Представить целостную картину, дать правовые оценки не только действиям отдельных лиц и отдельным эпизодам, но и всей войне и оккупации. Представить историческую преемственность, доказать, что имело место агрессия, а никакое не «самоопределение». И эта задача была решена.

Суд, который расставил точки над «i»

Открытый судебный процесс стал моментом истины. Показания потерпевших, представленные доказательства и признания обвиняемых разрушили миф о так называемом «независимом карабахском режиме».

Фактически было доказано: Армения создала марионеточную структуру, чтобы прикрывать свою оккупационную политику. Руководители этого образования были не «местными деятелями», а исполнителями решений, принятых в Ереване.

Прозвучали и прямые признания. Левон Мнацаканян открыто заявил, что «армия» упразднённого режима не была самостоятельной силой, а являлась крупнейшим военным соединением Армении. Назначения на высшие должности утверждались в Ереване, снабжение и управление осуществлялись в рамках армянской армии. Кроме того, в ходе процесса были продемонстрированы кадры, подтверждающие участие конкретных лиц в боевых действиях, оккупации Шуши и других эпизодах войны. Всё это окончательно подтвердило: ответственность за оккупацию, за геноцид, урбицид и экоцид лежит на армянском государстве и его вооружённых силах.

Кроме того, в ходе суда были представлены неопровержимые доказательства того, что войну 27 сентября 2020 г. начала армянская сторона. Более того, уже заранее были готовы приказы об обстрелах азербайджанских населённых пунктов. То есть Армения не просто планировала новую войну — это изначально должна была быть война, нацеленная на максимальные жертвы среди мирного азербайджанского населения. Именно так вели себя армянские оккупанты в начале девяностых. И собирались повторить. Но не вышло. Более того, за всё содеянное пришлось отвечать в суде.

Итог, который останется в истории

Азербайджан не просто выиграл войну. Он довёл её до справедливого финала. До суда. До правды. До ответственности.

Это редкий и жёсткий пример того, как должен завершаться конфликт: не забытыми жертвами и безнаказанными преступниками, а восстановленной справедливостью. И этот опыт ещё долго будут изучать — как модель того, что сила государства заключается не только в армии, но и в способности доводить дело до конца. Азербайджан одержал свою победу на всех фронтах — военным и военно-политическим путём освободил свои территории, закрепил результаты своей военной победы в дипломатии, а теперь доказал свой судебный суверенитет и привлёк к ответственности военных преступников.

Справедливость — восторжествовала.