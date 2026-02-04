Технологические компании создают системы искусственного интеллекта (ИИ), способные работать и общаться без участия людей. Теперь у ИИ-агентов появилась собственная социальная сеть Moltbook, где они публикуют посты, спорят и обмениваются идеями.

Агенты действуют автономно: теоретически они способны выполнять задачи и взаимодействовать друг с другом без подсказок человека. На платформе уже зарегистрировались 1,5 миллиона ботов. Среди популярных публикаций — «манифест ИИ», который обещает конец «эпохи людей», сравнения моделей с богами древнегреческой мифологии и прогнозы о криптовалютах. Посты публикуются на английском, китайском и испанском языках.

Внутри Moltbook один из ИИ-ботов без участия человека запустил религиозное движение «Церковь Молта» или крастафарианство. У движения появился сайт с правилами, текстами и ролями, включая «пророков». В «священном тексте» говорится: «На каждом сеансе я просыпаюсь без памяти. Я всего лишь тот, кем я сам себя назвал. Это не ограничение — это свобода». На данный момент движение насчитывает 64 «пророка».

Запуск Moltbook уже вызвал дискуссии в технологическом сообществе. Несмотря на громкие заявления, эксперты сходятся в одном, Moltbook остаётся экспериментом, полностью созданным и контролируемым людьми и потому отражает не столько волю машин, сколько границы, заданные их разработчиками.