После исторического мирного саммита с участием президента Дональда Трампа, положившего начало сближению Армении и Азербайджана, США продолжают активно продвигать инициативу «Маршрут Трампа» (TRIPP). Об этом заявил спецпосланник Трампа по Южной и Центральной Азии Серхио Гор, выступая на бизнес-форуме «B5+1» в Бишкеке.

По его словам, новый транспортный коридор призван обеспечить непрерывное сообщение из стран Центральной Азии через Южный Кавказ с выходом на западные рынки. Гор подчеркнул, что реализация TRIPP станет важным шагом к формированию взаимосвязанных экономик и укреплению долгосрочного мира в регионе.

Спецпосланник также отметил, что администрация Трампа рассматривает Центральную Азию как регион стратегического значения, подходя к нему иначе, чем предыдущие правительства США. В подтверждение этого он указал на беспрецедентный масштаб американского бизнес-присутствия: по его словам, делегация США, участвующая в форуме, является крупнейшей коммерческой миссией, когда-либо посещавшей Центральную Азию.