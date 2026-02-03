Иран рассматривает возможность закрытия или приостановки своей ядерной программы, чтобы избежать обострения конфликта с США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на иранских и американских чиновников.

По данным источников издания, Тегеран предпочел бы принять предложение, выдвинутое Вашингтоном в прошлом году, о создании регионального консорциума по производству ядерной энергии. В настоящее время специальный посланник США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ведут обсуждение деталей возможного соглашения в переписке.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в последние дни встречался с Владимиром Путиным и передал ему сообщение от верховного лидера аятоллы Али Хаменеи о том, что Иран может согласиться на отправку обогащенного урана в Россию. Такой вариант было предусмотрен международным соглашением 2015 года, из которого Трамп позднее вышел.

Также сообщается, дипломаты из Турции, Египта, Омана и Ирака активно участвуют в переговорах с обеими сторонами, пытаясь предотвратить эскалацию в регионе. Как сообщили два иранских чиновника, недавно в Иран с дипломатической миссией приезжал премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.