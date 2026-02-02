Украина поддерживает иранский народ, который готов бороться за свою свободу. Корпус стражей исламской революции был признан террористической организацией.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Весь мир видит, что происходит в Иране, какое количество убийств и как иранский режим вкладывалось в распространение войны и насилия в регионе и мире. Украина не забудет ни один из тысяч «Шахедов», которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям», — отметил президент Украины.

По словам Зеленского, продолжаются официальные европейские процедуры по фиксации статуса КСИР как террористической организации. Он отметил, что Украина уже прошла этот путь.

«Фактически согласовано решение Евросоюза об определении террористической одной из основных организаций режима в Иране — так называемого Корпуса стражей исламской революции. Мы в Украине уже приняли такое решение, для нас этот вопрос закрыт», — добавил он.