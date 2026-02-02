Международная федерация футбола (ФИФА) должна рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.

Такое мнение в интервью британскому телеканалу Sky высказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд? Мы должны это сделать, определенно. Потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», — сказал Инфантино.

Глава ФИФА также добавил, что организация должна рассмотреть вопрос изменения правил и закрепить положение о том, чтобы никогда не запрещать национальным командам играть в футбол по политическим причинам.