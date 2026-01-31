Почти во всех регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Энергосистема Украины работает в экстренном режиме. Во многих областях Украины, включая столицу, прекращена работа метро, троллейбусов и электропоездов. Также фиксируются перебои в подаче воды и отопления.

В Минэнерго Украины сообщили, что экстренные отключения электроэнергии применены в Киеве и Киевской области, а также в Одесской и Днепропетровской областях.

Кроме того, масштабный блэкаут затронул и Молдову. По данным молдавских властей, большая часть страны осталась без электроснабжения из-за проблем в украинской энергосистеме.