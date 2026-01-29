Третья министерская встреча в формате «3+3» по Южному Кавказу находится в стадии подготовки. В настоящее время ведется выбор места проведения.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ. «Состоялись уже две министерские встречи, сейчас готовится третья. Наши грузинские соседи пока воздерживаются от участия, но мы все время подчеркиваем, что дверь для них открыта», — отметил он.

Лавров также обратил внимание на активную поддержку инициативы со стороны министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Он подчеркнул значение формата, отметив, что все участники являются общими соседями на Южном Кавказе, а Турция и Азербайджан выступили главными инициаторами создания платформы «3+3».