Министерство иностранных дел Швеции уведомило посольство России о том, что в соответствии с правилами ЕС диппредставительство должно заранее информировать ведомство о передвижениях российских дипломатов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, новые требования распространяются не на сотрудников российского посольства, постоянно работающих в Швеции, а на дипломатов, прибывающих в страну из других государств.

Кроме того, дипломаты, находящиеся на территории Швеции, обязаны уведомлять шведские власти о своих передвижениях в случае поездок в другие европейские страны, в том числе при доставке дипломатической почты.

Сергей Беляев выразил мнение, что цель подобных ограничений заключается в усложнении работы посольств и консульских учреждений России.