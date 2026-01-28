Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что во время длительных зарубежных перелётов на борту президентского самолёта Air Force One ему приходится искать возможность поспать, стараясь при этом не попадаться на глаза Дональду Трампу. Об этом он сообщил в интервью New York Magazine.

По словам Рубио, многочасовые перелёты требуют отдыха, тогда как президент, как отметил госсекретарь, практически никогда не спит в самолёте. Он добавил, что Трамп может в любой момент выйти из своего кабинета и пройтись по салону, обращая внимание на тех, кто бодрствует.

Чтобы оставаться незаметным, Рубио использует один из служебных кабинетов на борту, оборудованный диванами. Он рассказал, что во время отдыха полностью укрывается одеялом, закрывая голову, чтобы его не узнали. В таком виде, по его словам, он напоминает «мумию», что позволяет спокойно поспать и не привлекать лишнего внимания.

Госсекретарь также отметил, что не хотел бы, чтобы президент увидел его спящим и сделал вывод о его слабости, поэтому предпочитает, чтобы его приняли за одного из сотрудников аппарата.