Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал историческим день возвращения последнего заложника радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Вчера был исторический день. Последний оставшийся заложник в Газе, офицер Ран Гвили, вернулся домой к своей семье в Израиль. 7 октября он отправился спасать жизни, а вчера вернулся, чтобы обрести покой в Израиле», — отметил представитель Белого дома.

По словам Уиткоффа, возвращение всех заложников в секторе Газа является «монументальным и историческим достижением, которое мало кто считал возможным». Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря «неустанной работе» американского лидера.