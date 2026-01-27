Главы МИД Казахстана и Израиля Ермек Кошербаев и Гидеон Саар подписали меморандум о намерении отменить визы для казахстанцев при поездках в Израиль.

«Мы стремимся развивать наше экономическое сотрудничество в различных сферах. Поэтому я приехал сегодня в Астану с бизнес-делегацией высокого уровня, в которую вошли более 30 представителей из экономического сектора, бизнеса, а также таких отраслей, как кибербезопасность, здравоохранение, сельское хозяйство. Мы хотим укрепить взаимодействие в области продовольственной безопасности и водосберегающих технологий», — заявил Саар.

В свою очередь глава казахстанского МИД отметил, что за последние 20 лет Израиль инвестировал в экономику Казахстана около 1,5 миллиарда долларов.