Через аккаунты в социальных сетях было распространено видео с использованием технологии deepfake, якобы от имени помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. Данное видео не соответствует действительности и является фейком.

Об этом сообщает Агентство развития медиа (MEDİA).

По оценке специалистов, данный образец дезинформации, созданный с помощью искусственного интеллекта, направлен на введение общественности в заблуждение, нанесение ущерба отношениям между Азербайджаном и Турцией, подрыв стратегического союзничества и ослабление взаимного доверия между двумя братскими странами.

Общественность призывают доверять только официальной информации, а журналистов и общественных активистов — проявлять принципиальность и бдительность в условиях активизации кампаний на основе фейковых материалов и контента с технологией «deepfake».

Владельцев соцсетей и профильные структуры призывают оперативно удалять вредоносный контент и внедрять эффективные механизмы предотвращения подобных случаев.