Суд по делу экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и членов семьи Сафаровых проводится в закрытом режиме для представителей СМИ. Как сообщают российские СМИ, соответствующее ходатайство подал «потерпевший Фехруз Ширинов». Позицию поддержала прокуратура, после чего судья принял решение о закрытых заседаниях.

В свою очередь, издание E1.ru пишет, что Шыхлински содержится в СИЗО в одиночной камере. В его распоряжении нет телевизора и холодильника. В свободное время он читает книги, в том числе Уголовный кодекс, готовясь к судебному разбирательству присяжных. Источник издания сообщил, что экс-глава диаспоры сильно похудел; осенью прошлого года его доставляли в больницу из-за диабета и камней в почках, однако в настоящее время состояние стабильно.

Обвинение против Шахина Шыхлински основано на показаниях потерпевшего Фехруза Ширинова. Ему вменяется причастность к покушению на Ширинова, произошедшему в 2010 году.