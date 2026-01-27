В рамках сотрудничества между МВД и Центральным банком системно анализируются киберриски, а также обеспечивается информирование клиентов банков.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в прошлом году в результате проведённых мероприятий было выявлено и заблокировано 372 поддельных сайта, ссылки и перехода, использовавшиеся в сети с целью мошенничества. Это оказало существенное влияние на снижение случаев краж средств с банковских карт.

Анализ показал, что если пользователи банковских карт при подозрительных операциях своевременно информируют свой банк, профилактические меры оказываются эффективными, и средства на карте сохраняются. При этом направление вмешательства в карту оперативно определяется, а риски нейтрализуются.

МВД ещё раз рекомендует пользователям банковских карт при любых подозрительных операциях, неизвестных ссылках или поддельных интернет-ресурсах немедленно обращаться в свой банк и в правоохранительные органы и не оставаться равнодушными к таким ситуациям.