Агентство помощи международному развитию (AIDA) при министерстве иностранных дел Азербайджана, в рамках динамично развивающихся отношений с Кенией, вновь оказало гуманитарную помощь в размере 20 тыс. долларов США специальной школе Чамаканга имени Святой Урсулы в провинции Вихига.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Кении, 26 января в школе прошла церемония вручения помощи. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора провинции Вихига Уилберфорс Китиезо, посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев, комиссар провинции Флоренс Ситава, представители Министерства образования Кении и общественности.

В своем выступлении С. Гаджиев подчеркнул важность инклюзивного образования для устойчивого развития и равенства, рассказал о деятельности Азербайджана в области образования, расширения возможностей молодежи, культуры и здравоохранения через Фонд Гейдара Алиева и AIDA.

Заместитель губернатора Уилберфорс Китиезо отметил значимость гуманитарной деятельности Азербайджана и поблагодарил за поддержку, включая образовательные стипендии в рамках программы «Международный образовательный грант Гейдара Алиева».

Директор школы Бенина Вафула выразила благодарность за помощь и подчеркнула, что эта инициатива станет важным вкладом в укрепление дружбы между народами Азербайджана и Кении.