Анкара официально объявила о намерении создать буферную зону на границе с Ираном, чтобы предотвратить возможный миграционный кризис в случае дестабилизации ситуации в соседней стране. Об этом стало известно по итогам закрытого брифинга для депутатов парламентской комиссии по иностранным делам, который провели высокопоставленные представители Министерства иностранных дел Турции.

Власти Турции исходят из того, что любое внешнее вмешательство во внутренние дела Ирана может привести к масштабной волне беженцев. В связи с этим Анкара заявляет о готовности действовать по нескольким сценариям и заранее принимать меры по защите своих границ.

Ключевым элементом рассматриваемой стратегии является создание буферной зоны на иранской территории. Предполагается, что она будет выполнять функцию «зоны ожидания», где потенциальные мигранты смогут получать гуманитарную помощь, не продвигаясь вглубь Турции. Такой подход, по замыслу Анкары, позволит снизить нагрузку на турецкую инфраструктуру и избежать повторения кризисных ситуаций прошлых лет.