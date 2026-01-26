Британский телеведущий Пирс Морган резко высказался в адрес дизайнера Виктории Бекхэм и ее мужа, футболиста Дэвида Бекхэма, после откровений их старшего сына Бруклина. Об этом сообщает газета Metro.

Бруклин Бекхэм опубликовал серию Stories, в которых обвинил своих родителей в чрезмерном контроле над его жизнью. По его словам, Виктория и Дэвид Бекхэмы намеренно обращались к журналистам, чтобы формировать образ идеальной и счастливой семьи. Кроме того, он заявил, что родственники пытались вмешиваться в его личную жизнь и испортить отношения с супругой Николой Пельтц-Бекхэм.

После публикации этих заявлений многие мировые знаменитости отреагировали на ситуацию в социальных сетях. Пирс Морган назвал семью Бекхэмов «отвратительной кучкой фальшивых, самовлюбленных, одержимых пиаром придурков».

Телеведущая Вог Уильямс опубликовала видео, в котором прикрыла рот рукой, отметив, что шокирована словами Бруклина Бекхэма. По ее признанию, она не сможет уснуть до тех пор, пока Виктория и Дэвид Бекхэмы публично не отреагируют на обвинения сына.

Певица Лили Аллен предпочла ироничную форму комментария и опубликовала обложку своего альбома West End Girl, на которой вместо нее был изображен Бруклин Бекхэм.