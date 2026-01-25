Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и председатель Коллегии адвокатов Грузии Ираклий Кандашвили в ходе встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в правовой сфере. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в соцсети «Фейсбук».

В ходе беседы Фаиг Гулиев подчеркнул важную роль института адвокатуры в формировании правового государства и справедливой судебной системы. Он особо отметил значение адвокатской профессии в построении независимой и прозрачной судебной системы в Грузии.

Дипломат также обратил внимание на необходимость успешного продолжения отношений стратегического партнёрства между Азербайджаном и Грузией в правовой сфере. По его словам, особое значение имеет расширение взаимодействия между профильными структурами двух стран, организация взаимного обмена опытом, реализация совместных инициатив и укрепление институциональных связей. Посол выразил готовность оказать поддержку координации и сотрудничеству в этом направлении.

В свою очередь Ираклий Кандашвили поблагодарил за оказанное внимание и поздравления, подчеркнул важность сотрудничества между адвокатскими и юридическими сообществами Азербайджана и Грузии. Он заявил о готовности к дальнейшему углублению связей в данной сфере, реализации взаимовыгодных инициатив и укреплению институционального взаимодействия.

