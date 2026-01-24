Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и президент США Дональд Трамп сошлись во мнении о необходимости движения к долгосрочному прекращению огня в Украине.

Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с американским лидером.

«Лидеры сошлись во мнении о необходимости достижения прогресса на пути к устойчивому прекращению огня. В то время как дипломатические усилия продолжаются, премьер-министр вновь подчеркнул, что международные партнеры должны продолжать оказывать поддержку Украине в ее обороне», — отмечается в коммюнике.

Темой обсуждения также стала «необходимость укрепления безопасности в Арктике», что Стармер назвал «абсолютным приоритетом своего правительства».

Затронул британский премьер и тему уничижительных высказываний Трампа о войсках стран — членов НАТО в Афганистане.

«Премьер-министр отметил мужество и героизм британских и американских военнослужащих, которые сражались плечом к плечу в Афганистане, многие из которых не вернулись домой. По его словам, мы никогда не должны забывать их жертву», — сказано в сообщении.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко ответила Трампу, назвав его заявления о союзниках в Афганистане неприемлемыми. Ее слова опубликованы на сайте итальянского правительства.

«Правительство Италии изумлено заявлениями президента Трампа о том, что союзники по НАТО «оставались в стороне» в ходе операций в Афганистане. Слова, преуменьшающие вклад стран НАТО в Афганистане, неприемлемы, особенно если они исходят от страны-союзника», — указано в сообщении.

Мелони напомнила, что в ходе боевых действий в Афганистане 53 солдата лишились жизни и более 700 получили ранения.