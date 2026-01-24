Во время переговоров между делегациями Украины, США и РФ в Абу-Даби большего прогресса было достигнуто в обсуждении военного блока вопросов, тогда как по территориям решения все еще нет.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформирован источник, знакомый с деталями переговоров.

Переговоры в Абу-Даби завершились в целом с конструктивом, сказал собеседник издания. Он обратил внимание, что это была первая реальная трехсторонняя встреча с россиянами и представителями США.

Он уточнил, что по политической секции значительного прогресса достигнуто не было: Украина настаивает, что территориальный вопрос можно обсуждать, отталкиваясь как минимум от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода Украиной своих войск из неоккупированной части Донецкой области.

«Однако на военной подгруппе сторонам удалось продвинуться. Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены», — уточнил источник.

По его словам, военная подгруппа договорилась за неделю — до следующей встречи, подготовить определение терминов — того, что будет трактоваться как режим прекращения боевых действий, режим прекращения огня, что считать их нарушением и тому подобное. На следующей встрече переговорщики должны обменяться этими дефинициями. Вопрос энергетического перемирия на встрече в Абу-Даби не поднимался.