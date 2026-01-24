Армия США находится в максимальной степени боевой готовности на фоне высокой напряженности в Иране. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, и, по имеющейся информации, развертывание всех дополнительных сил должно завершиться в ближайшие дни. В Израиле считают, что на фоне обострения кризиса наиболее вероятным сценарием станет американский удар по Ирану, а не дипломатические переговоры. Об этом сообщает 12-й канал Израиля.

По оценке министерства обороны, ЦАХАЛ сохраняет полную боеготовность и максимальную бдительность в связи с возможной операцией США. Руководство страны отмечает, что несмотря на публичные заявления президента Дональда Трампа о готовности к диалогу, наиболее эффективным выходом из кризиса, по всей видимости, станет именно военный вариант.

В ведомстве также рассматривают сценарий возможной ошибки со стороны Тегерана — неверной оценки действий США и региона. По одному из вариантов, иранское руководство может решить, что удар Трампа неизбежен, и принять решение атаковать Израиль первыми.

Тем временем США продолжают переброску значительных военных сил на Ближний Восток. При этом кампания против Ирана носит не только военный, но и политический характер. Все эти приготовления, разумеется, находятся под пристальным вниманием иранских властей.

Ранее «Курсор» писал, что заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что возможное появление авианосцев США или истребителей не вызывает у них тревоги, и исламская республика полностью готов к такому сценарию.