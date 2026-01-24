Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность морской блокады Кубы, чтобы остановить любые поставки нефти в эту страну. Об этом сообщила в пятницу, 23 января, газета Politico со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждениями.

По данным собеседников издания, этого шага добиваются некоторые критики кубинского правительства внутри администрации, и их поддерживает госсекретарь Марко Рубио. Окончательного решения о том, будет ли одобрена эта мера, пока не принято. Однако введение полной блокады импорта нефти — среди вариантов действий, которые могут предложить Трампу для свержения коммунистического правительства Кубы, рассказали источники Politico.

Вместе с тем, по их словам, в администрации продолжаются споры о целесообразности столь радикального шага. Прекращение поставок нефти из Венесуэлы, а также потеря доходов от перепродажи части этих объемов, которые Гавана использовала для получения иностранной валюты, уже серьезно ослабили кубинскую экономику. Полное перекрытие нефтяного импорта может спровоцировать гуманитарный кризис, поэтому некоторые сотрудники администрации выступают против таких мер.

Белый дом не комментировал эту информацию. Если план морской блокады Кубы будет реализован, это станет дальнейшей эскалацией в стремлении Трампа заставить региональные державы действовать в соответствии с позицией Соединенных Штатов, отмечает агентство Reuters. Данный шаг подчеркнет серьезность амбиций администрации президента США добиться доминирования в Западном полушарии.

11 января Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Куба «много лет жила за счет большого объема нефти и денег из Венесуэлы», обеспечивая в обмен «услуги безопасности» Уго Чавесу, занимавшему пост президента южноамериканской страны с 1999 по 2013 годы, и Николасу Мадуро — правителю Венесуэлы, которого спецназ армии США захватил 3 января.

Однако теперь ситуация изменится, дал понять Трамп: «Больше на Кубу не будут поступать ни нефть, ни деньги — ноль» . «Я настоятельно рекомендую им заключить сделку с США, пока не поздно», — пригрозил глава Белого дома.