Агентство КНР «Синьхуа» опубликовало сегодня статью об азербайджано-китайском партнерстве в области зеленой энергетики. Minval Politika приводит статью без изменений.

«Два года назад здесь простирались лишь голые холмы, и ветер гонял пыль во все стороны», — вспоминает 47-летний инженер Сарван Гахраманов из китайской компании PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited /HDEC/. Находясь у подстанции нового ветропарка на востоке Азербайджана, он всматривается в линию гребня, где теперь величественно выстроились белоснежные ветротурбины.

С. Гахраманов — один из тех местных инженеров, кто принял участие во всем процессе строительства ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт. На церемонии официального открытия станции в январе 2026 года президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что она укрепит энергетический потенциал страны и внесет свой вклад в ее общее развитие.

Пульс ветра на горных хребтах

Для строительства станции было выделено около 37 га земли: 14,2 га в Абшеронском районе и 22,6 га — в Хызинском. На этой территории разместились 37 ветротурбин мощностью по 6,5 МВт каждая. Эти холмы к северо-западу от Баку словно самой природой предназначены для ветроэнергетики: среднегодовая скорость ветра здесь превышает 9 м/с.

«Я испытываю гордость и удовлетворение от проделанной работы. Видеть, как проект шаг за шагом превращается из чертежей и расчетов в реальный, функционирующий объект — это сильная мотивация и источник внутреннего удовлетворения, — говорит С. Гахраманов. — Каждый этап работы напрямую влияет на безопасность, надежность и долговечность объекта. Осознание того, что твои решения и действия имеют долгосрочное значение, держит в постоянном профессиональном тонусе».

Как сообщила HDEC, строительство станции началось в марте 2024 года, а ее ввод в эксплуатацию состоялся к концу декабря 2025 года. Проект, ставший крупнейшим объектом в области ветроэнергетики в Азербайджане, будет ежегодно вырабатывать около 1 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что позволит обеспечить светом более 300 тыс. домохозяйств.

«Я горжусь тем, что стал частью этого проекта. Для меня это вершина профессиональной карьеры, — отмечает инженер-электрик Адиль Гасанов, проработавший на объекте почти год. — Китай обладает передовыми технологиями и мощным инженерным потенциалом в сфере зеленой энергетики. Сотрудничество с ним — огромный плюс как для нашей страны в целом, так и для нас, местных инженеров».

Трансконтинентальный логистический подвиг

Каждая турбина оснащена башней высотой 100 метров и лопастями длиной 84 метра. Чтобы доставить эти гигантские конструкции в срок, команда проекта разработала комбинированную логистическую схему, объединив наземные и морские маршруты.

«Для нашей команды это было настоящее испытание на прочность. Нам пришлось иметь дело с размытыми паводками дорогами, горными перевалами, занесенными снегом, и пустынными ветрами, угрожавшими устойчивости транспортных платформ, — рассказывает руководитель проекта HDEC Чжоу Лу. — Тем не менее мы обеспечили безопасную доставку каждого компонента и успешно справились с поставленной задачей».

Сухопутный маршрут пролегал через погранпереход Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, пересекая Центральную Азию. Морской путь начинался в порту Янчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая: грузы доставлялись морем до Турции, а оттуда транспортировались по суше через территорию Грузии непосредственно на площадку проекта.

«Я глубоко уважаю моих китайских коллег. Они стали настоящим примером трудолюбия и строгой дисциплины для всех наших местных инженеров. Мы многому у них научились. Их опыт и профессионализм вызывают искреннее восхищение: благодаря им мы поняли, как сохранять стойкость и успешно преодолевать самые сложные вызовы», — говорит А. Гасанов.

Энергия общего будущего

По словам представителя HDEC по работе с местными сообществами Вюсала Сафарова, во время строительства было создано свыше 200 рабочих мест для местных жителей. Кроме того, возведенная для перевозки оборудования горная инфраструктура существенно облегчила доставку продовольствия и необходимых товаров в удаленные населенные пункты.

«Китайская компания также реализовала ряд социальных проектов. В частности, первоклассникам были подарены школьные рюкзаки, а жителям близлежащих сел переданы предметы первой необходимости. Местные общины неоднократно выражали свою благодарность и признательность компании», — рассказывает В. Сафаров.

Азербайджан поставил цель до 2030 года сократить эмиссию парниковых газов на 35 проц. по сравнению с 1990 годом. Проект, инвестором которого выступает ACWA Power, позволит ежегодно экономить около 220 млн кубометров природного газа и сократить выбросы углекислого газа более чем на 400 тыс. тонн.

Директор проекта ACWA Power Ибрагим Адар считает, что китайские компании продемонстрировали высокий уровень профессионализма, технических возможностей и эффективности исполнения на всех этапах, и их растущий опыт в реализации международных проектов в сфере возобновляемых источников энергии наглядно отражается в высоком качестве строительства ВЭС «Хызы-Абшерон».

«ACWA Power рассматривает Китай как важного стратегического партнера в глобальном энергетическом переходе», — отметил И. Адар, добавив, что компания надеется на расширение сотрудничества с китайскими предприятиями в будущих проектах в сфере возобновляемой энергетики и зеленого водорода.