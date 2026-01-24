Администрация президента США Дональда Трампа готовится депортировать десятки иранцев обратно в Иран 25 января. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники. Среди тех, кто может быть депортирован, находятся двое мужчин, которых в Иране могут казнить за их сексуальную ориентацию.

Один из них, обратившись к СМИ, сказал: «Если вы заботитесь о людях, пожалуйста, позвольте нам остаться». Адвокат депортируемых выразила обеспокоенность и осудила такую политику США, отметив, что «это лицемерие»: «С одной стороны, мы поддерживаем протестующих против режима, а с другой — депортируем тех, кто бежал от преследований».

Это первый известный случай депортации в Иран после массовых антиправительственных протестов в стране.