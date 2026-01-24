Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) пресекла попытку транспортировки наркотических средств с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили в ГПС, инцидент произошел в зоне ответственности пограничного отряда «Горадиз» командования Пограничных войск.

В результате совместных комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы и Министерства внутренних дел, незаконно вошедший в воздушное пространство Азербайджана БПЛА был своевременно обнаружен и обезврежен.

При осмотре места происшествия изъята марихуана общим весом 6 кг 600 г.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.