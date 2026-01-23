США и Евросоюз (ЕС) намерены привлечь около 800 млрд долларов из государственных и частных источников для поддержки и восстановления Украины после достижения прекращения огня.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на соответствующий 18-страничный документ.

«США и ЕС надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств для помощи в восстановлении Украины», — сказано в материале.

Издание отмечает, что документ содержит рассчитанную на 10 лет программу, призванную обеспечить восстановление Украины и ускорить ее продвижение к членству в Евросоюзе. Как сообщили три европейских чиновника и дипломата, Еврокомиссия разослала этот план столицам государств ЕС накануне саммита лидеров, состоявшегося 22 января.

Из документа также следует, что финансовая стратегия рассчитана до 2040 года и предусматривает, в том числе, оперативный шаговый план на первые 100 дней. Этот документ, который издание Politico называет «планом процветания», включен в американский мирный пакет из 20 пунктов.