Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду на присуждение Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу за завершение войны в Украине.

«Я надеюсь, что мы сможем дать Трампу Нобелевскую премию мира, и я верю, что он также сможет внести свой вклад в достижение справедливого и прочного мира для Украины, и поэтому наконец мы тоже сможем номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира», — сказала она, отвечая на вопрос об американском президенте после межправконсультаций с Германией. Ее слова приводит агентство ANSA.