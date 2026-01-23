В городе Товуз на протяжении длительного времени женщина и её малолетний сын живут без крыши над головой, ночуя на улицах и в общественных местах. Об этом местные жители сообщили СМИ.

По словам горожан, женщина по имени Айбениз и её сын Омар не имеют постоянного места жительства и практически лишены какой-либо поддержки. Ночевать им приходится в подъездах жилых домов, на вокзале и даже на скамейках в центре города. Часто они остаются без еды, перебиваясь редкой помощью неравнодушных прохожих, которые иногда дают несколько манатов или покупают продукты.

Отмечается, что мальчик отличается сообразительностью и способностями, однако из-за тяжёлых условий жизни он не посещает школу. Жители также утверждают, что у матери имеются проблемы с психическим здоровьем. По их словам, без срочного предоставления убежища женщина и ребёнок могут не пережить зиму из-за холода и недоедания.

В связи с этой информацией редакция Qafqazinfo направила запрос в Министерство труда и социальной защиты населения. В ведомстве сообщили, что после поступления информации сотрудники Агентства социальных услуг незамедлительно подключились к решению вопроса.

Было установлено, что речь идёт об Айбениз Гасымовой и её 12-летнем сыне Омаре. Их текущее положение оценено, и в настоящее время ведётся работа в координации с профильными структурами. С учётом психологического состояния женщины рассматривается её направление в Газахскую районную психиатрическую больницу, а ребёнка — в соответствующее медицинское учреждение.

После завершения медицинского обследования и оценки состояния мальчик будет размещён в детском учреждении для обеспечения постоянного ухода в соответствии с законодательством.