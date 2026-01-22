Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на резкую критику в ходе его выступления в Давосе.

«Уважаемый президент Зеленский, мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, служащий венгерскому народу. Вы же человек в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец войне — несмотря на то, что президент США оказывает вам всяческую помощь», — отметил венгерский премьер в соцсети.

«Поэтому, как бы вы мне ни льстили, мы не можем поддержать ваши военные усилия. Украинский народ, конечно же, — несмотря на ваши тщательно подобранные оскорбления, — по-прежнему может рассчитывать на то, что мы продолжим снабжать вашу страну электроэнергией и топливом, и мы также продолжим оказывать поддержку беженцам, прибывающим из Украины», — добавил Орбан.