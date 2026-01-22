Властям Армении лучше проверить призывающих к курсу сближения с ЕС, который чреват потерей суверенитета страны, а не преследовать сторонников укрепления отношений с Россией. Об этом сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции дал подробный комментарий. Министр отметил, что арест главы Гюмри [Вардана Гукасяна], а одним из мотивов ареста стали высказывания в пользу подключения Еревана к Союзному государству России и Беларуси, вызывает недоумение и озабоченность, — отметила Захарова. — Именно так министр охарактеризовал эту ситуацию. Этот сюжет стал резонансным в российском обществе, особенно среди той его части, которая переживает за судьбу российско-армянских отношений».

«Так называемые политические обвинения были недавно с Вардана Гукасяна сняты, тем не менее уголовное преследование за заявления в пользу укрепления отношений с традиционным союзником само по себе абсурдно, — заявила дипломат. — Россия всегда выступала и остается привержена тому, чтобы Армения была суверенным, независимым, процветающим государством. Что же в этом плохого? Как можно это не видеть? <…> Россия не только на словах продвигает подобный подход, это те шаги, которые выстраиваются, исходя из этой политической логики и воли».

Она добавила, что реакция армянской стороны на заявления Гукасяна разительно диссонирует с тем, как в Ереване иногда предпочитают не замечать реплики, которые звучат из ряда стран, в том числе и европейских. Такие реплики, по ее словам, в армянском обществе интерпретируются как абсолютное, неприкрытое вмешательство во внутренние дела, причем очень агрессивное. «Никогда не слышали о применении каких-либо правовых инструментов, не говоря уже об арестах, в отношении тех деятелей, которые неустанно призывают без оглядки идти в ЕС, — отметила Захарова. — Что касается ЕС и любой степени вовлеченности в его политику, — это действительно связано с отказом от части суверенитета. Насколько мы знаем, как раз и подпадает именно такой подход под одну из статей уголовного кодекса Армении. Что же не провести расследование, не наказать, не проанализировать тех, кто, толкая Армению в ЕС, буквально призывает к отказу от суверенитета Армении, частичного, полного и так далее?»