Индийская Reliance Industries Ltd в феврале–марте возобновит закупки российской нефти после месячной паузы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Последние поставки были в декабре — после того как компания получила временную «уступку» от США, позволившую свернуть операции с подсанкционной Rosneft после 21 ноября. Теперь Reliance, как и другие индийские НПЗ, будет покупать российскую нефть у неподсанкционных продавцов. Объемы закупок не раскрываются, как и планы после марта.

В целом четыре из семи крупнейших НПЗ Индии продолжают активно покупать российскую нефть из-за значительных скидок, несмотря на осторожную позицию таких крупных игроков, как Reliance.