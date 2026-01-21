Заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Гудрат Гасангулиев заявил, что в Азербайджане общественный порядок и безопасность обеспечены на высоком уровне, но люди боятся выходить на улицу из-за собак.

Гудрат Гасангулиев отметил, что в западных странах человек, оказавшийся в местах, удаленных от центральных улиц в крупных городах, может стать жертвой преступления.

«Есть такие улицы, куда даже полицейские после наступления темноты не заходят. У нас же люди выходят на улицу и боятся не преступников, а собак. Особенно в окрестностях, когда темнеет, люди, возвращаясь домой, испытывают сильный стресс из-за собак», — цитирует его АПА.

Депутат также коснулся международного опыта: «Существует Европейская конвенция о защите домашних животных. Конвенция принята в 1987 году. Азербайджан присоединился к этой конвенции и ратифицировал её в 2007 году. Конечно, есть правила, утверждённые Кабинетом министров, касающиеся содержания собак, кошек и других домашних животных в населённых пунктах, но закона нет».