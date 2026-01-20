Все наши надежды на международное посредничество полностью рухнули. Совет Безопасности ООН – высший международный орган – принял четыре резолюции, требующие вывода армянских войск с нашей территории, но они остались на бумаге.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Определение экономической идентичности Евразии» в Давосе.

Глава государства добавил, что ни одна из множества резолюций, принятых ОБСЕ и другими международными институтами, не была реализована пока мы сами не взяли ситуацию в свои руки и не сделали это.

«Мы восстановили справедливость, международное право, наш суверенитет, территориальную целостность, а затем достигли мира», — подчеркнул глава государства.

«Мы не должны полагаться на международные институты. Я согласен с Александаром [Вучичем] в том, что сегодня ситуация, возможно, более серьезна, чем когда-либо прежде», — сказал Алиев.

«Но я не разделяю его определенный пессимизм, потому что если взять ситуацию под контроль, если оставаться преданным собственным национальным интересам и будущему народа под вашим руководством, то добиться успеха можно», — добавил глава государства.