Президент Армении Ваагн Хачатурян выразил надежду на прямые поставки товаров из Азербайджана в Армению. Об этом он заявил на панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Report.

По словам Хачатуряна, сейчас грузы из Азербайджана идут транзитом через Грузию, но в будущем возможны прямые перевозки между Баку и Ереваном, что позволит преодолеть проблемы 1990-х годов и сосредоточиться на развитии сотрудничества.

Президент подчеркнул, что достигнутые договоренности основаны на принципах взаимного уважения территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции. Он выразил уверенность, что открытие границ станет следующим шагом в развитии отношений.

Хачатурян отметил, что сотрудничество может сделать Южный Кавказ благоприятным регионом как с политической, так и с экономической точки зрения, укрепив связи между Европой и Азией. Он поблагодарил руководство Азербайджана, президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за политическую волю и приверженность миру, а также отметил роль бывшего президента США Дональда Трампа в организации подписания исторического документа 8 августа 2025 года.