Каждая страна, включая Азербайджан, должна думать о стабильности за пределами своих границ. Что касается Азербайджана, то у нас нет никаких потенциальных рисков внутри страны. Все потенциальные риски могут исходить извне. Поэтому для нас стабильность в нашем регионе — это то, о чем мы всегда думаем. И мы обеспокоены некоторой дестабилизацией ситуации в Иране. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

Глава государства отметил, что для Азербайджана стабильность, предсказуемость и мир в регионе являются самым большим достоянием.

«Мы пострадали от оккупации и войны, понесли тысячи жертв. Поэтому сегодня стабильность и безопасность для каждой страны являются единственным путем к успеху. Что касается энергетических рынков, то, как Вы видите, сегодня цена на нефть стабильна. Она находится на приемлемом уровне, по крайней мере, для Азербайджана. Это показывает, что ситуация в Иране, ситуация в Венесуэле и в других частях мира не оказывают серьезного влияния на цену на нефть. И это хороший знак, поскольку производителям и потребителям необходимо иметь предсказуемую ситуацию, чтобы планировать свое будущее. Поэтому я надеюсь, что ситуация на Южном Кавказе и вокруг него не ухудшится. Это то, что мы действительно хотим видеть. И я надеюсь, что каждая страна внесет свой вклад в региональную стабильность и безопасность», — сказал президент Ильхам Алиев.