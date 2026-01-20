После сообщений о возможной автокатастрофе с участием Адама Кадырова пользователи Instagram начали массово оставлять пожелания здоровья на связанных с ним страницах. Среди комментариев «Агентство» обнаружило сообщение от Мухаммада-Али Кадырова — родственника Рамзана Кадырова.

Комментарий был оставлен под постом аккаунта, позиционирующего себя как команда Адама Кадырова, где опубликовано фото Рамзана Кадырова с сыном. В сообщении на чеченском языке автор пожелал им здоровья и долгой жизни.

Наличие такого комментария от родственника главы Чечни может косвенно указывать на то, что ДТП действительно имело место. Это противоречит официальной версии чеченских властей, согласно которой Адам Кадыров на следующий день после предполагаемой аварии проводил совещание с силовиками.