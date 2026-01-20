Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что не присоединится к «Совету мира» по Газе.

«Он так сказал? Да он никому не нужен, потому что очень скоро покинет свой пост. Если они будут настроены враждебно, я введу 200-процентные пошлины на его вина и шампанское — и он присоединится», — сказал Трамп.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что Макрон не намерен вступать в «Совет мира» Дональда Трампа по Газе, опасаясь снижения роли и влияния ООН. По мнению французского президента, устав новой структуры выходит за рамки проблем, связанных с сектором Газа.