Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Соединённые Штаты должны прекратить использовать так называемую «китайскую угрозу» в качестве предлога для продвижения собственных интересов.

Дипломат отметил, что Китай уже неоднократно излагал свою позицию по вопросу Гренландии и остаётся последовательным в своих подходах.

«Международное право, основанное на целях и принципах Устава ООН, является фундаментом нынешнего международного порядка и должно неукоснительно соблюдаться», — подчеркнул Го Цзякунь.