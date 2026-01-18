Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями, предусматривающее прекращение огня на всех направлениях. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

Согласно достигнутым договоренностям, все подразделения курдской коалиции «Силы демократической Сирии» будут перебазированы на восточный берег реки Евфрат.

Документ также закрепляет переход под контроль сирийских властей нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор, которые ранее заняла правительственная армия.

Согласно соглашению о прекращении огня, Дамаск установит контроль над провинциями Хасака, Дейр-эз-Зор и Ракка и проведет индивидуальную интеграцию членов SDF в структуры Министерства обороны Сирии.

Основные положения соглашения:

▪️ Полная и незамедлительная административная и военная передача провинций Дейр-эз-Зор и Ракка под контроль сирийского правительства.

▪️ Интеграция всех гражданских институтов в провинции Хасака в структуры сирийского государства и его административную систему.

▪️ Переход под контроль сирийского правительства всех пограничных переходов, нефтяных и газовых месторождений региона.

▪️ Индивидуальная интеграция всех членов SDF в структуру Министерства обороны Сирии после необходимой проверки безопасности с обеспечением учёта специфики курдских районов.

▪️ Издание президентского указа о назначении губернатора провинции Хасака.

▪️ Вывод тяжелого вооружения из Айн-эль-Араба и формирование местных сил безопасности под руководством Министерства внутренних дел.

▪️ Сирийское правительство берет на себя ответственность за тюрьмы и лагеря, в которых содержатся террористы ДАЕШ и их семьи.

▪️ Утверждение списка кандидатур, предложенных SDF, для назначения на государственные должности в Сирии.

▪️ Обязательство руководства SDF не включать в свои ряды остатки бывшего режима и предоставить списки офицеров из числа этих элементов, находящихся на территориях северо-восточной Сирии.

▪️ Обязательство SDF вывести за пределы Сирийской Арабской Республики всех не являющихся гражданами Сирии руководителей и членов террористической организации PKK.

▪️ Работа над достижением договорённостей по безопасному возвращению жителей районов Африн и Шейх-Максуд в свои дома.