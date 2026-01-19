Угроза президента США Дональда Трампа ввести карательные пошлины против стран, которые попытаются помешать его планам по Гренландии, стала для Европы «последней каплей», пишет Politico. Издание отмечает, что при отсутствии резкого изменения курса Вашингтона Запад может ожидать радикальная трансформация с серьезными последствиями для глобального баланса сил.

По данным Politico, европейские страны, включая не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию, во второй срок Трампа все активнее выстраивают сотрудничество в формате так называемой «коалиции желающих», действующей фактически без участия США. Речь идет о тесной координации между советниками по нацбезопасности примерно 35 государств, которые регулярно общаются онлайн, лично и в неформальных чатах.

«Лидеры, включая Кира Стармера, Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Урсулу фон дер Ляйен, постоянно находятся на связи и часто переписываются в одном групповом чате», — отмечает издание. За последний год они выработали отлаженный механизм совместных действий на случай шагов Трампа, которые в Европе считают потенциально опасными.

Это объединение получило название «Вашингтонская группа» — по аналогии с визитом ряда европейских лидеров в Белый дом вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в августе прошлого года. По словам дипломатов, именно поддержка Украины стала отправной точкой формирования коалиции и укрепила уровень доверия между ее участниками.

При этом Politico подчеркивает возможную ключевую роль Киева: «Украина — самая милитаризированная страна в этой группе, с крупной армией, развитой индустрией беспилотников и уникальным боевым опытом». В сочетании с военным потенциалом Франции, Германии, Польши и Великобритании такая коалиция могла бы стать одной из самых мощных сил в Европе, включая как ядерные, так и неядерные государства.