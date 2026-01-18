Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты отдают предпочтение собственным интересам, а не принципам «атлантической солидарности».

«США готовятся атаковать Гренландию, выбирая сам остров, а не какую-то там атлантическую солидарность», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, европейские государства, входящие в НАТО, могут столкнуться с экономическими мерами со стороны Вашингтона. Медведев добавил, что, по его мнению, «наглые европейцы будут наказаны пошлинами» за защиту, предоставляемую им в рамках Североатлантического альянса.