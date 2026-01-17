Пентагон в ближайшие дни начнёт переброску дополнительных эскадрилий истребителей и систем противоракетной обороны на американские базы вблизи Ирана, а также направит в регион авианосную ударную группу. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. Силы ВВС и ПРО планируется разместить на базах США в Персидском заливе, где уже находятся около 30 тысяч американских военнослужащих.

По данным издания The War Zone, авианосец USS Abraham Lincoln в настоящее время движется на запад через Южно-Китайское море. На его борту размещены истребители F/A-18 и F-35C. В состав ударной группы входят крейсер USS Mobile Bay и три эсминца, вооружённые крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью до 1,6 тысячи километров.

Кроме того, зафиксирован рост активности американской военно-транспортной авиации: за сутки на Ближний Восток выполнено не менее 14 рейсов самолётов C-17A и KC-767A. Как отмечает ABC News, наращивание военного присутствия расширяет возможности президента США Дональда Трампа для потенциальных действий против Ирана.

В зоне ответственности Центрального командования США уже находятся три ракетных эсминца с Tomahawk. О планах задействовать стратегическую авиацию официально не сообщается, однако, по данным The Washington Post, США при необходимости могут использовать стратегические бомбардировщики B-2, базирующиеся на территории страны.