Украинские энергетические компании сообщили об исчерпании запасов оборудования и критически важных расходных материалов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается в публикации, в распоряжении компаний больше не осталось силовых трансформаторов и других ключевых комплектующих, необходимых для поддержания стабильной работы энергосистемы и проведения восстановительных работ. Представители компаний подчеркивают, что дефицит оборудования существенно ограничивает возможности оперативного реагирования на повреждения и аварии.

По данным Bloomberg, сложившаяся ситуация усиливает риски для энергоснабжения страны и делает энергетическую инфраструктуру более уязвимой к внешним и внутренним факторам.