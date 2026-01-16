Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Азербайджан остаётся для Турции важным поставщиком природного газа. По его словам, соглашение о поставках, заключённое с азербайджанской стороной, уже находится в стадии реализации.

«Мы закупаем у Азербайджана значительные объёмы газа. Теперь эти поставки продлеваются таким образом, чтобы охватывать период после 2029 года. В начале января мы подписали соглашение о поставках 25 миллиардов кубометров газа в год, и можно сказать, что оно уже практически начало реализовываться», — отметил министр.