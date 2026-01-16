Казахстан понёс утрату — на 86-м году жизни скончался первый Верховный муфтий страны Ратбек кажы Нысанбайулы.

В 1990 году казият Казахстана был выведен из состава Духовного управления мусульман Центральной Азии и Казахстана, после чего был создан самостоятельный муфтият мусульман Казахстана, впоследствии преобразованный в Духовное управление мусульман Казахстана. Его первым руководителем и Верховным муфтием стал Ратбек Нысанбайулы. Он возглавлял организацию до 2000 года.

С 1979 по 1990 годы Нысанбайулы занимал должность казия казахстанского казията, а затем на протяжении десяти лет был Верховным муфтием страны.

Также он внёс значительный вклад в развитие исламской культуры, переведя Коран на казахский язык в соавторстве с У. Кыдырханулы.