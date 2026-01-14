Бывший канцлер Германии Олаф Шольц назвал «смешной» дискуссию о темпах поставок немецкого оружия в Украину в период своего правления. Об этом сообщает издание Die Welt.

По словам Шольца, подобные споры мало связаны с реальностью, поскольку Германия организовала масштабные и фактические поставки вооружений. Политик подчеркнул, что критика не учитывает сложности принятия решений в условиях международной напряженности.

Шольц напомнил, что Берлину приходилось оценивать каждый шаг с учетом возможной реакции России. По его словам, это было своеобразной проверкой того, насколько далеко можно зайти, не перейдя опасную черту.

Бывший канцлер отметил, что в подобных ситуациях не существует универсальных инструкций или готовых правил. Он подчеркнул, что такие решения невозможно найти в учебниках или освоить в учебных заведениях Бундесвера — их приходится принимать, опираясь на собственное понимание ответственности и рисков.