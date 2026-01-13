Журналист Руслан Осташко опубликовал архивные кадры с высказываниями основателя ЛДПР Владимира Жириновского, посвящёнными ситуации вокруг Ирана.

На видео политик заявляет, что американские корабли нанесут удары по Ирану, после чего Россия и США приступят к переговорам о разделе сфер влияния в мире. По словам Жириновского, после удара по Исламской Республике международное сообщество столкнётся с миллионами беженцев, что вынудит мировых лидеров искать пути урегулирования кризиса.

Он утверждал, что в дальнейшем президенты США и России проведут переговоры в Сочи, целью которых станет нормализация глобальной обстановки и стабилизация ситуации на Ближнем Востоке.