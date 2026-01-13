Потомки иреванских ханов опасаются сноса столетнего здания, построенного еще их предками на территории Байыршехер в Баку. Там сегодня активно рушатся старые постройки прошлого века. В их числе может оказаться также дом семьи Афшан Хан, дочери Боюк-хана Иревана, расположенный по адресу: улица А. Гулиева, 50 (ниже Тезепира). Об этом Minval сообщили правнучки Афшан Хан — Kамина и Нурия Мамедбековы, которые обратились в редакцию с просьбой о помощи. По их словам, наследие потомков иреванских ханов в самом центре Баку находится под угрозой уничтожения.

Дом, построенный в 1926 году семьей Афшан Хан, дочери Боюка-хана Иревана, может быть разрушен в рамках строительных работ, проводимых на территории Байыршехер. Здание в рамках наследия западных азербайджанцев все эти годы находилось в списке культурно-исторических памятников (под номером 3636), но по никому неизвестным причинам в 2015 году его исключили из этого списка. Теперь его могут уничтожить, как и все остальные здания в черте Байыршехер, сетует внучка Афшан Хан — Рахиля ханум, с которой наш корреспондент связался после обращения в редакцию.

По ее словам, по соседству уже снесли несколько зданий. Их владельцам выдали компенсацию в размере 2700 манатов за квадратный метр. Однако Мамедбековы не хотят покидать свой дом, как и три других совладельца здания.

Это не просто стены, говорят Мамедбековы. Дом является свидетелем репрессий, которым жители Западного Азербайджана подверглись со стороны армян в начале прошлого века. Как рассказали Мамедбековы, они являются непосредственными потомками Аббасгулу-хана Иреванли. В начале XX века семья его старшего сына Боюка-хана Иреванли была насильно переселена из Иревана. Часть семьи была вынуждена переехать в Турцию, а другие члены семьи остались в Баку, в том числе Афшан Хан.

Афшан Хан, дочь Боюка-хана Иреванли (после замужества она стала Мамедбековой. Мамедбековы также происходили из древнего и известного бекского рода Иревана. Мамедбековы были известны своей благотворительной деятельностью и активным участием в просвещении Иревана), по приезде в Баку вместе со мужем Махмудбеком Мамедбековым приобрели участок земли по указанному выше адресу и в 1926 году завершили здесь строительство двухэтажного особняка. В строительстве принимали участие лучшие архитекторы и мастера Баку того времени.

В советское время коммунисты вынудили семью разделить дом на квартиры. Таким образом, в дом были переселены другие семьи, но основная часть здания по-прежнему продолжает оставаться в пользовании семьи Иреванли/Мамедбековых. Им принадлежат 69 квадратных метров жилплощади. Сейчас у дома четыре собственника, но никто из них не желает его сноса, говорит Рахиля ханум.

Здание не является аварийным, по крайней мере он не включен в этот список.

Мамедбековы настаивают на защите их дома в контексте политики сохранения исторических корней и культурного наследия западных азербайджанцев. Они, напротив, желали бы, чтобы их дом был отреставрирован и сохранен как место жительства членов семьи Иреван-хана.

«Сохранение этого памятника имеет большое значение и с точки зрения информирования международного сообщества о насильственном перемещении западных азербайджанцев и несправедливости, совершенной по отношению к их культурному наследию», — отметили Мамедбековы.

Они просят президента и первую леди вмешаться, помочь восстановить справедливость и не допустить уничтожения ценного памятника истории азербайджанского народа.