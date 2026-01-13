НАТО попросило Турцию досрочно предоставить истребители F-16 для миссии альянса по воздушному патрулированию в странах Балтии в 2026 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

У НАТО уже есть договоренность развернуть турецкие военные самолеты в Румынии с декабря 2026-го по март 2027 года, рассказали собеседники. Теперь же альянс хочет провести патрулирование в Эстонии с августа по декабрь 2026 года. По словам информированных источников, это связано с усилением оборонительных мер НАТО после инцидента с нарушением воздушного пространства стран — членов альянса.

Турция еще не приняла решение, как ответить на запрос НАТО, уточняет Bloomberg.